Ünlü hakem Slavko Vincic uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalandı

Galatasaray'ın maçında düdük çaldı: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Clup Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçla birlikte Manchester City ve Liverpool'un maçlarına da yönetmişti. 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, UEFA'nın üst düzey tüm organizasyonlarında görev yaparken daha önce de ünlü hakem Damir Skomina'nın yardımcılığını yapmıştı.