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Hakem Slavko Vincic uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalandı

FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic, Tijana Maksimovic'e yönelik düzenlenen bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonu sonucunda tutuklandı.

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalan FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic, düzenlenen bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda Tijana Maksimovic'in 26 özel müşterisinden biri olarak gözaltına alındı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonundaki özel bir daireye düzenlenen baskında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını ile birlikte evin içerisinde gizlenmiş birçok yasa dışı silah ve yüksek gramda uyuşturucu ele geçirildi.

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