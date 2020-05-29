Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe acil durum hastanesi açılışında konuştu
Sancaktepe'de inşası tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.
İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün düzenlenen törenle açıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Sağlık çalışanlarına teşekkür etti
"Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz.
Hastanenin birinin bedeli Rönesans'a ait
Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.
Türkiye farklı bir konuma gelmiştir
Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.
Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir
Şehir hastanelerinin önemi
Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.
90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünü gönderdik
Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.
Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için yabancı heyetler geliyor
Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.