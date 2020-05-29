POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe acil durum hastanesi açılışında konuştu

Sancaktepe'de inşası tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün düzenlenen törenle açıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

"Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hastanenin birinin bedeli Rönesans'a ait

Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.

Türkiye farklı bir konuma gelmiştir

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir

Şehir hastanelerinin önemi 

Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünü gönderdik

Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.

Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için yabancı heyetler geliyor

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tevfik Göksu camiiyi sattı iddiası! Gündem olan haber için açıklama geldi
İzmir'deki korsan yayında flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi
Berat Albayrak: Türkiye, salgın sonrası yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek
ABD'de gerilim tırmanıyor! Amerikan ordusu harekete geçti
Demokratlar Platformu'ndan Adnan Menderes'e saldıran Merdan Yanardağ'a protesto
Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği'nin fetih töreninde! Dua fotoğrafı gündem oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da dehşet anları! 2 yaşındaki çocuk araç altında kaldı
CNN muhabiri canlı yayında böyle gözaltına alındı
'Çav Bella' çalınması olayında tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye
GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi
Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi