Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe acil durum hastanesi açılışında konuştu

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün düzenlenen törenle açıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

"Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz.

Hastanenin birinin bedeli Rönesans'a ait

Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.

Türkiye farklı bir konuma gelmiştir

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir

Şehir hastanelerinin önemi

Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünü gönderdik

Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.

Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için yabancı heyetler geliyor

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.