GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

Olay, Altındağ ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait bayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi O.B., hattındaki haciz nedeniyle T.T isimli zanlı ile tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan T.T bir süre sonra bayiye elindeki pompalı tüfekle geri geldi. T.T.'nin iş yerine elindeki pompalı tüfekle girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre T.T. çalışanları, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Olay esnasında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A., GSM operatörü işleri halletmek için bayi içindeydi. Polis E.A., T.T'ye müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı.

Durumu polis memuru arkadaşlarına bildiren E.A., olay yerine gelen ekiplere alkollü olduğu da tespit edilen zanlıyı teslim etti. Göz altına alınan T.T. isimli zanlının Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.