YEREL

GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

Ankara'da bir GSM şirketine ait bayiyi elindeki pompalı tüfekle basan kişiyi, bayi içinde GSM işlerini halletmek için bulunan E.A isimli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Olay, Altındağ ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait bayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi O.B., hattındaki haciz nedeniyle T.T isimli zanlı ile tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan T.T bir süre sonra bayiye elindeki pompalı tüfekle geri geldi. T.T.'nin iş yerine elindeki pompalı tüfekle girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre T.T. çalışanları, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Olay esnasında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A., GSM operatörü işleri halletmek için bayi içindeydi. Polis E.A., T.T'ye müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı.

Durumu polis memuru arkadaşlarına bildiren E.A., olay yerine gelen ekiplere alkollü olduğu da tespit edilen zanlıyı teslim etti. Göz altına alınan T.T. isimli zanlının Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Hedefimiz kupayı kazanmak
Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden arttı vali isyan etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe acil durum hastanesi açılışında konuşuyor
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
"Trump hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü" İddia gündeme bomba gibi düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu! Başarılı geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Koronavirüs sonrası ilk kez cuma namazı kılındı
CNN Türk'te canlı yayında hakaret tartışması: Yanlış mı duydum?
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
Adalet Bakanı Gül: "1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır"
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?