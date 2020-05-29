Başakşehir'de atölyede patlama: 2 kişi öldü

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları başladı

İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor. Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.