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Başakşehir'de atölyede patlama: 2 kişi öldü

İSTANBUL Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları başladı
İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor. Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

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