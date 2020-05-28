Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararlarını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin şunları kaydetti:
"Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır."