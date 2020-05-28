Canlı yayında kıyamet koptu! Perinçek ile Selvi birbirine girdi

Doğu Perinçek'in 27 Mayıs darbesini övmesi üzerine Abdülkadir Selvi, “Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinden utanmıyor musun Doğu Perinçek?” diye sordu. Perinçek de “Sen utan! Saçmalama… Adam gibi konuş… Terbiyeli konuş…” karşılığı verdi.

İşte canlı yayındaki o diyaloglar…

Selvi: 27 Mayıs’a darbe diyemezseniz, çıkıp bir gün olsun ‘Deniz Gezmişler niye idam edildi’ diye sorma hakkınız yok, ama benim var… 12 Eylül’de yaşları büyütülerek niye gençler asılmıştır diye sorma hakkınız yok, benim var, çünkü darbeler karşısında ilkeli değilsiniz. ‘Benim darbem, başkasının darbesi’ diyorsunuz.

Perinçek: Siz kim oluyorsunuz da hak ve hürriyetler veriyorsunuz. Ben sizden mi izin alacağım?