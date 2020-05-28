DÜNYA

Hindistan’da çekirge istilası! 10 binlerce hektar mahsul yok oldu

Hindistan son 30 yılın en kötü çekirge saldırısıyla karşı karşıya. Uzmanlar yeni çekirge sürülerine karşı uyardı

Hindistan’ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaipur, şiddetli bir çekirge istilasıyla karşı karşıya kaldı. Devasa çekirge sürüsü şehirdeki tarlalara akın ederek, tüm mahsulleri bitirdi.

ilaçlama yapmak için çekirge istilasının yaşandığı bölgelere insansız hava aracı, ve mobil ekipler gönderildiği kaydedildi.

Çekirgelerin şu ana kadar 50 bine yakın hektar tarlanın mahsulünü yok ettiği ve bunun 3 ay boyunca bölgedeki yaşantıyı etkileyeceği belirtildi.

Hindistan Tarım Bakanlığı kimyasal ilaçlarla çekirge sürüsüne müdahale etmeye çalışıyor.

Bir günde 35 bin insanın tüketebileceği gıdayı tüketebilyorlar

Çekirge sürüleri, nisan ayında Racastan eyaletine girmeden önce Pakistan'daki tarım arazilerine de zarar vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, 40 milyon çekirgeden oluşan bir sürünün 35 bin insanın tüketebileceği kadar gıda tükettiğini kaydetti.

Uzmanlar, Afrika'dan Hindistan'a ve Pakistan'a varacak yeni çekirge sürüleriyle durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.

BM verilerine göre, Arabistan yarımadasında geçen yılın başlarındaki sağanak yağış ve kasırgalar, çekirgelerin beklenmedik bir hızla üremesine neden oldu.

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