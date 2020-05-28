Minareden Çav Bella çalanlara kötü haber! Özel ekip arıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin Haber Global canlı yayında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Kayıt Altında programına konuk olan Hadi Özışık'a canlı yayında mesaj gönderdi. Özışık yayında Bakan Soylu'nun mesajını okudu. Soylu mesajında "İzmir'de cami hoparlörlerinde şarkı yayını konusunda özel ekip kuruldu derinlemesine araştırılıyor" ifadelerini kullandı.