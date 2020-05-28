MEDYA

Minareden Çav Bella çalanlara kötü haber! Özel ekip arıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin Haber Global canlı yayında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Kayıt Altında programına konuk olan Hadi Özışık'a canlı yayında mesaj gönderdi. Özışık yayında Bakan Soylu'nun mesajını okudu. Soylu mesajında "İzmir'de cami hoparlörlerinde şarkı yayını konusunda özel ekip kuruldu derinlemesine araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
THY koronavirüs salgını nedeniyle rekor zararı açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Orhan Ak
Böceklerden korona virüs geçer mi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Pınar Okyay yanıtladı
TÜİK ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor
Özlem Kurt Azap kimdir aslen nereli Özlem Kurt Azap kiminle evli?
Koronavirüs salgınında en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Aydın'da banka müdürü kadın sokak ortasında dayak yedi
Aşk-ı Memnu Cemile kimdir Pelin Ermiş son hali nasıl?
Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı
Pelin Ermiş son hali olay oldu Pelin Ermiş kimdir yaşı kaç?