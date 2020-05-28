DÜNYA

Koronavirüs salgınında en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü

SRİ LANKA'da öldüğü sanılan ve cansız bedeni ailesi tarafından teşhis edilerek toprağa verilen adam cenazeden 1 ay sonra evine döndü. Adamın bir ay boyunca yeni tip koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evine dönemediği kaydedildi. Gömülen cansız bedenin kime ait olduğu ise henüz öğrenilemedi.

Sri Lanka’nın Colombo şehrinin Athurugiriya banliyösünde yaşayan Dandiris Perera isminde bir adamın bölgede gerçekleşen bir kaza nedeniyle öldüğü düşünülmüştü.

NewsWire’ın haberine göre, yakınları ölü bedenin Perera’ya ait olduğunu doğrulamıştı. Olayın ardından Perera’nın ailesi cenaze töreni gerçekleştirdikten sonra cesedi gömmüştü.

Evine dönerek herkesi şaşkına çevirdi

Fakat Muthuhena bölgesinin Meegoda muhitinde yaşayan Dandiris Perera, evine dönerek köyündeki herkesi şaşkına çevirdi.

İş nedeniyle 4 Şubat’ta evinden ayrılan Perera, sürpriz biçimde ortaya çıkana kadar koronavirüs tehdidi yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönemediğini belirtti.

"Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim"

Dandiris Perera, “Eve geldiğimde herkes şoke olmuştu. Onlara olanları anlatmak için polisle gelmem gerekiyordu. Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim” dedi.

Karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığı bilinmezliğini korusa da, Dandiris’in yerine gömülen kişinin kim olduğuna yönelik araştırma başladı.

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