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Habertürk'te Nagehan Alçı ile CHP'li vekilin kavgası TT oldu

Habertürk ekranlarından yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Nagehan Alçı ve CHP Milletvekili Gürsel Erol, arasında çok sert bir tartışma sosyal medyada gümden oldu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve gazeteci Nagıhan Alçı arasında canlı yayında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.

Erol'un CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatması üzerine “Çok çirkin şeyler bunlar” diyen Nagıhan Alçı ile Gürsel Erol arasında tansiyon yükseldi.

CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine araya Didem Arslan Yılmaz girdi.

Kavga sosyal medyada gündem oldu Twitter'da TT listesine girdi.

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