Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdiği bir konuşmasında "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor." dedi.

Faik Öztrak 2001 krizinde görevliydi

Öztrak'ın bu paylaşımları sonrasında sosyal medyada, Faik Öztrak'ın 2001 ekonomik krizinde dönemin BDDK Başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekilmişti.

"Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın sosyete ifadelerine TRT'den yanıt verdi. Albayrak "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası, amcası devletin her imkanını kullanan mı?" dedi.