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Bülent Ersoy Show TV ile anlaştı! O programda jüri koltuğunda oturacak

Ekranlara döneceği haberiyle gündeme gelen Bülent Ersoy, büyük bir sürprize imza atarak artık o programda jüri koltuğunda olacak.

Bir ay önce annesi Necla Poyraz ve kadim dostu, modacı Nur Yerlitaş'ın hayatlarını kaybetmesiyle derin bir acı yaşayan Diva Bülent Ersoy'dan sevenlerine müjdeli haber geldi.

Hayranlarının büyük sevinç yaşadığı haberin ardından Ersoy'un hangi kanalda hangi programda jüri koltuğuna oturacağı belli oldu.

Medyaradar'ın verdiği habere göre, Yeni sezon için Global Medya’nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile astronomik bir rakamda el sıkışan Diva, Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturacak.
 

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