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Türkiye'nin bir çok şehrinde Gök Taşı düştüğü iddia edildi

Türkiye'nin bir çok şehrinden görünen ve Gök Taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an; cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi.

27 Mayıs Çarşamba akşamı Türkiye'nin bir çok şehrinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü bildirildi.

Gök Taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

Bir çok güvenlik kamerasına da yansıyan o anı, Bingöl-Genç kara yolunda aracıyla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez, cep telefonuyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez, yaşadıklarını anlattı.

İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra Gök Taşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

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