Süleyman Soylu: Hanımla beraber gözyaşları içinde izledik

Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Film Festivali’ başladı.Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Festivale katılan İçişleri Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkı sağladığı, 50’den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festival; sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Hayatımızın her alanında göçten izler var

Uluslararası festivalin basın lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Farklı anlatsak bile hepimiz aynı hikayenin çocuklarıyız. Kurtuluşun yolculuğunun ortak hikayesi, Nuh’un Yolculuğu’nun hikayesi. Hz Adem’in göç edip geldiği şu yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan Gılgamışın Nuh Tufanı’ndan sağ kurtulan unla piştimde, Gaziantep Karkamış’ta buluşmasıyım. Biz de bugün başka bir göç hikayesiyle aynı topraklarda buluşuyoruz. Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı ama hepimiz aynı hikayenin, aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her alanında göçten izler var.’’ dedi.Festival açılışında sözlerine devam eden Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

Ne geçmişimize ne komşuluğumuza sırtımızı dönmeyeceğiz

Yüzyılımızın en önemli hikayelerinden birisi olan konumuz göç.İnsanların ne yapacaklarını birbirimize sormalıyız. Su yok, eğitim, adalet yok. Binlerce kilometre çocukları ile beraber yolculuğa çıkıp göçmen kaçakçılarının yalanlarına kalan insanlar var. Hiçbirimiz 21. yüzyılı böyle tahmin etmiyorduk. Dünyanın bu umursamazlığına rağmen biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Ne geçmişimize ne komşuluğumuza.Ne geçmişimize ne komşuluğumuza sırtımızı dönmeyeceğiz.