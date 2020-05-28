"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Karantinada olan İrem Derici, katıldığı bir canlı yayında "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" dedi. Bu sözleriyle herkesi şaşırtan İrem Derici'nin hesabına kısa sürede para yağdı.
Söylediği ve yaptığı her şeyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu sözleriyle olay yaratan Derici'ye kısa sürede para yağdı.
İrem Derici, önceki akşam Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.
Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine konuşan Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek hesap numarasını verdi.