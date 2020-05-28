"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı

Söylediği ve yaptığı her şeyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu sözleriyle olay yaratan Derici'ye kısa sürede para yağdı.

İrem Derici, önceki akşam Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine konuşan Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek hesap numarasını verdi.