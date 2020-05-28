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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Yatarak seyahat etti

KARTAL’da kasksız bir motosiklet sürücüsünün arkadaşlarından birisi yan sepete yatarak hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay karşısında vatandaşlar ise şankınlıklarını gizleyemedi.

Kartal’da geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntü akıllara durgunluk verdi. Motosiklette seyahat eden 3 kişiden birisi demirden yapmış oldukları seleye yatarak ana cadde de yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak caddede seyir halinde olan 3 kişi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Motosiklet sürücüsünün hemen arkasında oturan bir kişi oturmakta güçlük çekerek demirden yapılan selede yatarak yolculuk yapan arkadaşını tutmaya çalıştı. Ara ara dengenin bozulmasıyla da düşme riski ile karşı karşıya geldi. Çevredeki vatandaşlar ise olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bakakaldı.

Cadde trafiğinin de akışını bozan motosiklette seyir eden 3 kişi ramak kala başka bir arabaya çarparakta kazaya sebebiyet verecek oldu. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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