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CNN Türk'te stüdyoyu geren küfür tartışması

CNN Türk'te hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı arasında küfür tartışması yaşandı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu 'Gece Görüşü' programında hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların tartışıldığı programda; hukukçu Avşar, AVM'lerin çok daha erken açıldığını söyleyerek camilerin kademeli olarak açılmasına anlam veremediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının koronavirüs istatistikleri konusunda da soru işareti bulunduğunu söyleyen Avşar'a ilk itiraz ise AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'dan geldi. Ayvalı, camilere göre AVM'lerden önlem almanın daha kolay olduğu için böyle bir karar alındığını söyleyerek Avşar'ın sözlerini eleştirdi.

İkili arasında küfür tartışması

Öte yandan; Avşar'ın kendisine yönelik 'lan' ifadesini kullandığını söyleyen Ayvalı, Hande Fırat'a dönerek, "Yanlış mı duydum" diye sordu. Fırat'ın araya girmesiyle tansiyon düşerken Avyalı, böyle bir ifadesinin olmadığını söyledi.

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