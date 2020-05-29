Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan güldüren yanıt!

ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında, Mustafa adlı bir erkeğin eşinin evi terk ettiği anlatılırken eşinin adının “Elçin Ulu” olduğu belirtildi. Mustafa adlı erkek, eşinin evdeki tüpü alarak kendisini terk ettiğini söyledi. O sırada, programın sunucusu Esra Erol da Elçin Ulu’nun evi nasıl terk ettiğini anlattı. Esra Erol’un, "Elçin Ulu" yerine ünlü oyuncu "Elçin Sangu"yu telaffuz edince sosyal medyada gündem oldu.

TÜP ÇOK PAHALI ALMADAN MI GİTSEYDİM

Sosyal medyada Esra Erol’un “Elçin Sangu iki çocuğuyla beraber eşini terk ediyor” dediği anlar çok paylaşılanlar arasına girerken, Elçin Sangu da o paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Elçin Sangu kişisel Twitter hesabından, eşi tarafından terk edilen Mustafa adlı erkeğin “karım evdeki büyük tüpü de alıp kaçtı” sözlerini ima ederek “Tüp çok pahalı almadan mı gitseydim” dedi.