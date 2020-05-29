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Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti

Acun Ilıcalı, kendisine küfür ve hakarette bulunduğu için davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın yeniden yarışmaya katılacağına dair iddialara "Yapımlarımda ona asla yer vermem" diyerek cevap verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki gün Cüneyt Özdemir ile canlı yayın yaparak hakkında merak edilen soruları cevapladı. Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında bir soru üzerine de resti çekerek konuyu kapattı.

"HERHANGİ BİR YAPIMIMDA ONA YER VERMEM"

Cüneyt Özdemir, sosyal medya kullanıcılarından gelen Taner Tolga Tarlacı sorusunu Ilıcalı'ya yöneltti. Daha öncede kendisine hakaret ve küfür ettiği için Tarlacı ile davalık olan Ilıcalı "Şahsım hakkında söylediği o çirkin sözlerden sonra ona herhangi bir yapımımda asla yer vermem. Allah onun da gönlüne göre versin" dedi.

"SURVIVOR'DA YARIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Taner Tolga Tarlacı'nın gelecek sene Survivor'da yarışıp yarışmayacağı hakkındaki soru üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. O şahsın benimle ilgili söylediği çirkin sözlerden sonra onunla bir yapımda çalışma şansım yok" ifadelerini kullandı.Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında Survivor'da yarışmış ve sıra dışı hareketleriyle adından sıkça söz ettirmişti.

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