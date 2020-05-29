DÜNYA

ABD’de polis şiddetine tepkiler dinmiyor! Karakolu ateşe verdiler

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi.

Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ABD’de salgınla mücadele devam ederken, 46 yaşındaki George Floyd’un Minneapolis’te polis tarafından öldürülmesi bir anda ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde Derek Chauvin ve beraberindeki üç polis Floyd’u yakalarken, Chauvin diziyle adamın boğazına baskı yaparken görülüyor. Nefes alamadığını söylemesine rağmen adamın üzerinden kalkmayan Chauvin, Floyd’un ölümüne sebep oldu.

Olayın ardından başlayan gösterilerde tepkiler dinmek bilmiyor. Binlerce eylemci salgın ve virüs dinlemeden sokaklara çıkarken, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği öfkeli kalabalık, hızını alamayınca Minneapolis Polis Merkezi’ne doğru harekete geçti.

Önce polis merkezinin girişini ateşe veren eylemciler, daha sonra çevredeki araçları da yaktı. Binada görevli polisler tahliye edilirken, Minnesota Ulusal Muhafızları’na bağlı 500 kişiden oluşan bir ekibin bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı.

‘ŞİDDETE BAŞVURMADAN YAPILMALI’

St. Paul şehri Belediye Başkanı Melvin Carter, Floyd’un ölümünün ardından başlayan gösterileri anlayışla karşıladığını ancak bunun şiddete başvurmadan yapılması gerektiğini söyledi.

Carter, “Yaşananlar herkes için kalp kırıcı. Bu durum sadece George Floyd’la kalmıyor. Daha önce de olay üzerine olay yaşandı. Bunlara sebep olan insanlar serbest kalmaya devam ediyor” dedi.

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