YEREL

Koronavirüs sonrası ilk kez cuma namazı kılındı

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla camilerde yasaklanan Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılınacak.

Corona virüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Vatandaşlar saatler kala camilere geldi.

Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

1003 şükür kurbanı kesildi: Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
DEVA Partisi'nde ilk parti içi kavga! Twitter'da birbirlerine girdiler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü müjdeyi verdi: Hasta etme gücü azaldı ama…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hadi Özışık'a bomba açıklamalar! Saat 22:30'da canlı yayında
Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
George Floyd'un ensesine bastıran polis suç makinesi çıktı
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CNN Türk'te canlı yayında hakaret tartışması: Yanlış mı duydum?
Adalet Bakanı Gül: "1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır"
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Cüneyt Özdemir'den Bartu Küçükçağlayan'a: Kıskanıyorum sizi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
ABD’de polis şiddetine tepkiler dinmiyor! Karakolu ateşe verdiler
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?