MEDYA

CNN Türk'te canlı yayında hakaret tartışması: Yanlış mı duydum?

CNN Türk'te hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı arasında 'lan' tartışması yaşandı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu 'Gece Görüşü' programında hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı karşı karşıya geldi.

Normalleşme kararlarının tartışıldığı programda hukukçu Avşar, AVM'lerin çok daha erken açıldığını söyleyerek camilerin kademeli olarak açılmasına anlam veremediğini ifade etti.

AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, camilere göre AVM'lerde önlem almanın daha kolay olduğu için böyle bir karar alındığını söyleyerek Avşar'ın sözlerini eleştirdi.

'LAN' TARTIŞMASI

Öte yandan Avşar'ın kendisine yönelik 'lan' ifadesini kullandığını söyleyen Ayvalı, Hande Fırat'a dönerek, "Yanlış mı duydum?" diye sordu. Fırat'ın araya girmesiyle tansiyon düşerken Avyalı, böyle bir ifadesinin olmadığını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
DEVA Partisi'nde ilk parti içi kavga! Twitter'da birbirlerine girdiler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü müjdeyi verdi: Hasta etme gücü azaldı ama…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hadi Özışık'a bomba açıklamalar! Saat 22:30'da canlı yayında
Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
George Floyd'un ensesine bastıran polis suç makinesi çıktı
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adalet Bakanı Gül: "1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır"
Cüneyt Özdemir'den Bartu Küçükçağlayan'a: Kıskanıyorum sizi
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti
ABD’de polis şiddetine tepkiler dinmiyor! Karakolu ateşe verdiler
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?