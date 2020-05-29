MEDYA

CNN muhabiri canlı yayında böyle gözaltına alındı

ABD polisinin siyahi George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından Minneapolis'te başlayan olayları görüntülemek için kentte bulunan CNN muhabiri Omar Jimenez, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri haberleştiren CNN International muhabiri Omar Jimenez ile kameramanı ve yapımcısı canlı yayın yaptıkları esnada polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara da yansıdı.

Serbest bırakıldı

Polis merkezinde gözaltında tutulan CNN muhabiri Jimenez ve ekibindeki Bill Kirkos ile Leonel Mendez daha sonra serbest bırakıldı.

Vali, CNN'den özür diledi

Gözaltından sonra CNN Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker,Minnesota Eyalet Valisi Tim Walz ile görüştü. Görüşmede Eyalet Valisi gözaltılardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve özür diledi. Eyalet Valisi Walz, CNN muhabirinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu muhabir ve arkadaşlarının görevlerini yapmak için olay yerinde bulunduklarını ve protesto görüntülerini yayınlamaya haklarının olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN International kanalından adeta nefret ediyor. CNN'i "Fake news (yalan haber)" diye tanımlayan Trump, basın toplantılarında da CNN muhabirlerine sert çıkışlarda bulunuyor.

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