Türkiye'de yeni darbe olur mu? Süleyman Soylu cevapladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vesayet sisteminin kendisine zemin bulsa yeniden darbeye heveslenebileceğini söyleyerek böyle bir ortamın Türkiye'de kalmadığını söyledi. Türkiye'nin ikliminin değiştiğini 15 Temmuz sonrası devletin de daha geniş bir çerçeveden baktığını anlatan Soylu, vesayetin can damarının kesildiğini ifade etti.

Türkiye'de darbe yapılabilir mi?

Kim yapabilecek darbeyi? Bir şey söyleyeyim. Türkiye'de darbe üzerinden siyaset üretmeye çalışan insanlar Türkiye'nin bugününden kopuk insanlardır. Bundan iki gün önce 27 Mayıs'ı andık. Bunun üzerinden 60 koca yıl geçmiş ve Türkiye hala unutmamış. 27 Mayıs bu ülkede 1980 darbesinin sonrasına kadar bayram olarak kutlandı. Bu millete "Bu sizin bayramınız bu insanlardan kurtuldunuz" dendi.