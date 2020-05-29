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TELE 1'de Merdan Yanardağ'ın çirkin iddiası: 'Adnan Menderes bebek katili'

TELE 1 kanalında program yapan Merdan Yanardağ 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes hakkında canlı yayında tepki çeken sözler söyledi.

CHP tarafından desteklenen TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında gündeme getirerek büyük tepki çekti.

Merdan Yanardağ canlı yayında "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." açıklamalarını yaptı.

Yanardağ'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. 

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