TELE 1'de Merdan Yanardağ'ın çirkin iddiası: 'Adnan Menderes bebek katili'

CHP tarafından desteklenen TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında gündeme getirerek büyük tepki çekti.

Merdan Yanardağ canlı yayında "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." açıklamalarını yaptı.

Yanardağ'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.