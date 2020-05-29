Demokrasi Platformu'ndan Menderes'e saldıran Merdan Yanardağ'a protesto

Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında gündeme getirerek büyük tepki çekti.

İBB'nin reklamlarıyla desteklenen kanalda Menderes'e çirkin sözler

Merdan Yanardağ canlı yayında "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." açıklamalarını yaptı. Tele 1 kanalı, bilindiği üzere İBB iştiraklerinin reklamlarıyla destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir programda spiker Sedef Kabaş'ın konuk ettiği Ekrem İmamoğlu'na yönelik abartılı övgüleri günlerce konuşulmuştu.

Tele 1'e siyah çelenk

İnfial uyandıran bu açıklamalar sonrası Demokratlar Platformu, CHP yandaşı Tele 1'in yayın yaptığı bina önünde protesto gösterisi düzenledi. Kanal'a siyah çelenk bırakan grup, burada basın açıklaması yaptı.