AK PARTİ

Süleyman Soylu'dan polise 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi atamalarında yedek listelerin göreve çağrılmasıyla ilgili iddialara cevap verdi. İstanbul atamalarında eksik olmadığını söyleyen Soylu, polis teşkilatı için söz verilen 3600 ek göstergenin ise çıkacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul için yapılan bekçi atamalarında yedek listenin çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Yeni bekçi atamalarının kadro olması halinde yapılabileceğini ifade eden Soylu, söz verilen 3600 ek göstergenin ise mutlaka yapılacağını söyledi.

Süleyman Soylu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bekçi atamaları ve polise 3600 ek gösterge sorularına da cevap veren Soylu, bekçi sayısında 40 bini hedeflediklerini belirtti.po

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