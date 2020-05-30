Süleyman Soylu'dan sosyal medya mafyalarına gözdağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri boyunca kolluk kuvvetlerinin 7-24 çalıştığını söyledi. Tüm yaşananlara rağmen asayiş olaylarının yüzde 20 düştüğünü ifade eden Soylu, sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan bir takım kişilerle ilgili de "Sıkıysa şimdi konuşsunlar" diyerek gözdağı verdi.

Süleyman Soylu, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık'ın sorularını cevapladı. Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Soylu, Türkiye'de başta hırsızlık vakaları olmak üzere asayiş olaylarında yüzde 20 düşüş yaşandığını söyleyerek dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir istatistik olmadığını ifade etti.