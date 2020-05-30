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Çin'den ABD'nin Hong Kong adımı 'başarısızlığa mahkum4 değerlendirmesi

Çin, ABD'nin Hong Kong'a tanınan bazı ayrıcalıklara son vermeye yönelik hamlelerinin "başarısızlığa mahkum olduğunu" söyledi.

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Çin'in önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü'nde çıkan başyazıda, "tüm Çinlilerin Hong Kong'un meselelerine dış güçler tarafından müdahale edilmesine karşı çıkmaya kararlı olduğu" ifade edildi. 

Yazıda, "Hong Kong meselelerine ve büyük ölçüde Çin'in iç işlerine müdahale etmeye dönük bu hegemonik davranış, Çin halkını korkutmayacaktır ve başarısızlığa mahkumdur." denildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin bu hafta, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuşmuştu. 

Donald Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." demişti. 

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