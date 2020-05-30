Hrant Dink Vakfı'na tehditlere ilişkin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na yönelik gerçekleştirilen tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar." diye yazdı.

"Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır"

Çelik, farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.

"Operasyon yapamazlar"

Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu.