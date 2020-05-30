HABER /  POLİTİKA
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Hrant Dink Vakfı'na tehditlere ilişkin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na yönelik gerçekleştirilen tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Ömer Çelik, "Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar." diye yazdı.

"Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır"

Çelik, farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 

Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.

"Operasyon yapamazlar"

Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 Haziran'da nereler açılacak? Seyahat yasağı kalkıyor işte normalleşme adımları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
THY'de ilk uçuşun saati ve rotası belli oldu
Erzurum'da kız kaçırma kavgasında kan aktı: 5 ölü
"Soylu ve Yıldırım Erdoğan’ın yardımcısı olacak" Bomba kulis haberi
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
Milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi
Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Koronavirüs önlemleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'den ABD'nin Hong Kong adımı 'başarısızlığa mahkum4 değerlendirmesi
Lazio'dan Vedat Muriç için 20 milyon Euro
Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da bitiyor!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan’a Ayasofya tepkisi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs cumartesi marketler saat kaçta açılıyor kaça kadar açık?
Yorumlar 3 yorum