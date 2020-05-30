Hrant Dink Vakfı’na Davutoğlu ve Babacan’dan destek açıklaması

Ölüm tehditleri içeren mesajlar alan Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'i telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu destek mesajı verdi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise Rakel Dink ve vakfı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

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HDP'li Mithat Sancar da konuya ilişkin mesajında, "Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dün yaptığı bir açıklamayla, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği elektronik postalar aldıklarını duyurdu. Açıklamada mesajlarla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği'nin yazılı olarak bilgilendirildiği de ifade edildi. Vakfın paylaşımının ardından toplumun birçok kesiminden Dink Vakfı’na destek mesajları geldi.

Geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tehdit haberinin ardından Rakel Dink’i arayarak destek mesajı verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar da konuya ilişkin bir mesaj yayımlarken, “Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı'nın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu eşiyle beraber aradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e gönderilen tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink'i aradı. Davutoğlu, Dink'e, maruz kaldıkları tehdit mesajlarını öğrenince çok üzüldüğünü, bu gibi olayların, hukukun üstünlüğü ve işlevsel demokratik yapı ile çözüme kavuşacağını vurguladı. Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da Rakel Dink ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rakel Dink, Davutoğlu ailesine temennileri için teşekkür etti.

Babacan’dan tepki

Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e DEVA Partisi Ali Babacan’dan da destek geldi. Babacan, “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız” dedi.