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Haber Global'den yayını terkeden İnce'ye yanıt: Haberi vardı

Haber Global kanalından, CHP'li Muharrem İnce'nin stüdyoyu terk etmesine ilişkin yapılan açıklamada "Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik" ifadeleri kullanıldı.

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Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu programa konuk olan CHP'li İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına yer verilmesine sinirlenip stüdyoyu terk etmesinin yankıları sürerken İnce'yi zora sokacak bir açıklama yapıldı.

"Erdoğan'ın konuşmasının verileceğinden haberdardı"

Önceki gece sosyal medyanın gündemine oturan olayla ilgili kanaldan yapılan açıklamada İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verileceğinden haberdar olduğu belirtildi.

"Konuşmaya bağlanacağımızı söyledik"

Haber Global'den yapılan açıklama şöyle:

Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize 'Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm' dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti.

Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.

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