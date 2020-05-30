Süleyman Soylu Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var deyip duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözde Herekol karargahının çöktüğünü belirterek, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Herekol karargahının çöktüğünü açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadelerine yer verdi.

Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var 🇹🇷



5 terörist etkisiz hale getirildi

Birisi sözde Herekol sorumlusuydu



Ama en önemlisi;

Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020

ieiee