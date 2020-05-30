Süleyman Soylu Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var deyip duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözde Herekol karargahının çöktüğünü belirterek, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Herekol karargahının çöktüğünü açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadelerine yer verdi.
Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var 🇹🇷— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
5 terörist etkisiz hale getirildi
Birisi sözde Herekol sorumlusuydu
Ama en önemlisi;
Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü
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