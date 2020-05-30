Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hrant Dink Vakfına yönelik ölüm tehdidine ilişkin "Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

''Çirkin bir provokasyondur''

Bakan Gül, şunları kaydetti: "Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Konya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı

Vakfın e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı.