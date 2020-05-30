Diyarbakır'da dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı: 1 şehit var
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşte bir polis memuru şehit oldu.Abone ol
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.
Hayata tutunamadı ve şehit oldu
Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis, hayata tutunamadı ve şehit oldu.
Geniş kapsamlı operasyon başlatıldı
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.
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