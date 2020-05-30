İmamoğlu haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti: Dua edin bize

Kapısının üstündeki haçın koparılmasıyla gündeme gelen Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin." diye konuştu.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyarette bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda "Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır." tepkisini gösterdi.

"Kimse birlikteliğimizi bozamaz"

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırıya uğrayan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret edip geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır. Kimse birlikteliğimizi bozamaz.

Geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırıya uğrayan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret edip geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır. Kimse birlikteliğimizi bozamaz. pic.twitter.com/NOCo2xagPm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 30, 2020

"Dua edin bize"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre her iki başkan, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi aldı. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiği bilgisini paylaştı.

Kendilerinin de üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu, “Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” sözleriyle dile getirdi.