Sürücü kurslarına koronavirüs ayarı işte dikkat çeken yeni kurallar

"Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor'': Önceliğin sağlık olduğunu ve bu anlayışla faaliyetlere devam edeceklerini belirten Feti Şen, Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda eğitime başlayacaklarını söyledi. Yeni dönem için yoğun hazırlık sürecinde olduklarını kaydeden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor. Hem teorik hem direksiyon dersleri için alınan önlemler var.