Sürücü kurslarına koronavirüs ayarı işte dikkat çeken yeni kurallar
TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayında okullarla birlikte kapatılan sürücü kursları, yeniden açılıyor. 1 Haziran'da eğitimlerin tekrar başlaması öngörülen kurslarda ehliyet almak için başvuran sürücü adaylarını bakın neler bekliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce okullarla birlikte sürücü kurslarında da eğitime ara verildi. Sürücü kurslarında, 1 Haziran'da kursiyerlere kapıların tekrar açılması için hazırlıklara başlandı. Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, kurslarda yeni dönemin başlayacağını anlatan İzmir Sürücü Kursları Derneği Başkan Yardımcısı Feti Şen, eğitim sürecinin eskisi gibi olmayacağını dile getirdi.
''1 Haziran'da eğitimlerin başlaması öngörülüyor": Dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafenin korunmasına önem verileceğini kaydeden Şen, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12 Mart tarihinde devlet okulları ve özel eğitim kurumları kapatıldı. O tarihten bugüne kadar sürücü kursları olarak kursiyer kaydı alamıyoruz. Dönem kayıtlarını yapamıyoruz. Eğitimlere geçici olarak ara vermiş olduk. 1 Haziran'da eğitimlerin başlaması öngörülüyor" dedi.
"Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor'': Önceliğin sağlık olduğunu ve bu anlayışla faaliyetlere devam edeceklerini belirten Feti Şen, Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda eğitime başlayacaklarını söyledi. Yeni dönem için yoğun hazırlık sürecinde olduklarını kaydeden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor. Hem teorik hem direksiyon dersleri için alınan önlemler var.
''Eğitim bundan sonra eskisi gibi olmayacak'': Teorik eğitimlerde derse gelen kursiyerlerimiz için maske ve eldiven temin edilecek. Eğitim bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Kurumlarımıza sosyal mesafe anlayışı geldi. Normalde dersliklerimiz 20'şer kişilikken 10'ar kişiye düşürüldü. Dersliklerin girişinde sürücü adaylarına dezenfektanlar verilecek. Kursiyerler maskesiz ya da eldivensiz olamayacak. Temassız biçimde ateşlerini ölçüp daha sonra derse geçeceğiz"