HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

Abone ol

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi.

İhalesi yenilenen araçlar

Dikkat çeken araçların İSKİ'nin kira sözleşmesi biten araçlar olduğu belirtiliyor. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan 750 aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu doğruladı
Diyanet'ten 81 ile yazı gönderildi! Çav Bella skandalı sonrası camilerde 'aç-kapa' dönemi
Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne maske uyarısı
İmamoğlu haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti: Dua edin bize
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı: 1 şehit var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı 1 yıl içerisinde teslim edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da 3 imza! Sırada Sosa var
Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak
Siirt'te yakalanan teröristler gri kategorideymiş
Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama
Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da
Cuma namazı kılınacak ilçeler İstanbul il il sorgulama-Diyanet
Yorumlar 1 yorum