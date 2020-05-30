İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi
EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.Abone ol
İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi.
İhalesi yenilenen araçlar
Dikkat çeken araçların İSKİ'nin kira sözleşmesi biten araçlar olduğu belirtiliyor. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan 750 aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.