Sınava girecek öğrenciler sınav stresini nasıl yenebilir?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında Davranış Bilimleri Uzmanı Banu Gökcül'ü konuk ederek sınav stresi yaşayan öğrencilerin neler yapması gerektiğini sordu.

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Hadi Özışık youtube kanalındaki programda, “Süper Beynin Sırları” isimli kitabın yazarı Banu Gökcül'ü ağırladı.

Sınava girmek için hazırlanan öğrencilerin, bu dönemde yaşadığı yoğun stres ve kaygının temellerinin ne olduğu ve bu kaygının nasıl atlatılacağı konusunda oldukça faydalı bilgiler verildi.

Kaliteli hayat için 4 anahtar

Sınava girecek olanların son bir ayının çok önemli olduğunu kaydeden Banu Gökcül, kaliteli hayatın 4 bileşeni olduğunu ifade ederek, bunların sağlıklı olmak, çevresinde iyi biri olarak bilinmek, kendini olduğu gibi kabul etmek ve heyecan olduğunu açıkladı.

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''Dikkat nerdeyse enerji ordadır. Arkadaşlar da kendilerini etrafın hipnozundan çıkartıp kendi hedeflerinin hipnozuna sokmalılar bir ay.''

Sınav tarihinin değişmesine gelen tepkilerin nedeni ne?

Bilindiği gibi YKS sınavının tarihi erkene alınmış ve sınava girmeye hazırlanan öğrenci ve velilerin bu duruma tepkisi büyük olmuştu. Özışık'ın bu konudaki görüşlerini sorduğu Gökcül şöyle konuştu; ''Zihnimiz değişim sevmez. Yüzde 50 insan değişimi çok sever bazı insanlarsa sevmez. Sonuç iyiyse siz değişirsiniz ama analizciler değişim sevmez. Bu sınavın tarihinin değişmesine karşı çıkanlar da bu değişimi sevmeyenler arasında olabilir. Bildik şeyler güvende hissettirir.''

Sınava çalışmayı bırakın!

Öğrencilerden gelen soruların da cevaplandırıldığı programda bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği de merak edildi. Banu Gökcül öğrencilere; sınava artık çok kısa bir süre kaldığını söyleyerek bu saatten sonra ders çalışmamaları gerektiğini belirtti. Daha çok deneme sınavı çözerek bu süreyi geçirmelerinin daha faydalı olacağına vurgu yaptı