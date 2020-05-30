HABER /  GÜNCEL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

THY uçaklarında çay ve kahve servisi yapılmayacak

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarına ara veren ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, ikram servisinde de değişikliğe gitti. Alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak.

Abone ol

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY, corona virüsü nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde değişiklik yaptı.

Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olacak, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

Çay ve kahve servisi kaldırıldı
Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda hijyen uzman ekibi olacak
Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sınava girecek öğrenciler sınav stresini nasıl yenebilir?
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (30 Mayıs 2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
İçişleri resmen duyurdu; İşte yeni seyahat genelgesinin ayrıntıları
ÖNCEKİ HABERLER
"Dijital dönüşüm" iddiasına Ahmet Hakan'dan cevap
Galatasaray'da test sonuçları açıklandı
Muhammed bin Selman oyun bağımlısı çıktı
1 Haziran'dan sonra da mangal yasağı devam edecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
Yorumlar