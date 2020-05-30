THY uçaklarında çay ve kahve servisi yapılmayacak

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarına ara veren ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, ikram servisinde de değişikliğe gitti. Alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak.

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Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY, corona virüsü nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde değişiklik yaptı.

Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olacak, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

Çay ve kahve servisi kaldırıldı

Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda hijyen uzman ekibi olacak

Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.