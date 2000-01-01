Ramazan Sofranızda Dondurma Varsa, Tatlıya Bahane Aramaya Hiç Gerek Yok
Şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine, özellikle Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı; dondurma. Şerbetli tatlılar, oruç süresince düşen şekerinize ani bir yükleme yaparken, dondurma hafifliğiyle iftar sonrasında da şişkinlik yapmaz.
Evdeki ufaklıklar dahil tüm aile tarafından asla “Hayır” denemeyecek tek tatlı da dondurma! İftardan sonra televizyon karşısında, bütün aile keyifle tadını çıkarabilirsiniz
Beslenme düzeninizin değiştiği ve evde kaldığınız için fazla hareket edemediğiniz bu dönemde de kilo alma korkusu olmadan dondurma tüketebilirsiniz. Çünkü; dondurma kalori bakımından yiyebileceğiniz en hafif tatlıdır.
Özellikle sıcak aylara denk gelen Ramazan ayında balkonunuzun serinliği yetmediğinde veya camı açtığınızda yeterince esmediğinde, dondurma kurtarıcınız olacak.
Dondurmanın mutlulukla doğrudan bir bağlantısı olduğu kesin. Sadece iftarda değil, sahurda da yiyebileceğiniz dondurma, size ferahlık ve mutluluk verir.
Lezzetli bir iftar sofrasının en sağlıklı ve keyifli devamı için bu Ramazan, dondurmayı sofranızdan eksik etmeyin!