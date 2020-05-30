ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar dinmiyor. Öfkeli kalabalık grup geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray önünde protesto yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise bu protestonun ardından kendi destekçilerini bu akşam Beyaz Saray önüne çağırdı. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray önüne kadar sıçradı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi'ni överek, "Daha güvende hissedemezdim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir dizi açıklamalarda bulunan Trump, "Profesyonelce yönetilen Beyaz Saray'daki "sözde" göstericilerin George Floyd'la pek bir işi yoktu. Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da bir MAGA (Make America Great Again) gecesi olacak" dedi. Açıklamalarına devam eden ABD Başkanı "Bunlar George Floyd ile ilgisi olmayan "Organize Gruplar". Üzücü!" dedi.

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i hedef alarak, "Bu kadar zayıf savunulan bütün bu yerler nasıl Liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor? Sert ol ve savaş (ve kötü olanları tutukla)" ifadelerini kullandı.

Maga nedir?

Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap) kısaltması olan MAGA gecesi ifadesi, Trump'ın kendi destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırması şeklinde yorumlandı.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından birçok şehirde başlayan gösteriler nedeniyle sokaklardaki gerginliğin hala devam ettiği belirtiliyor.