1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? Nereler açılacak? Hangi yasaklar sürüyor

Seyahat kısıtlaması kalkıyor

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.