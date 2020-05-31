1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? Nereler açılacak? Hangi yasaklar sürüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokağa çıkma yasakları ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. Covid-19 salgını nedeniyle süren kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son dijital kabine toplantısında normalleşme kararı alındı. 1 Haziran Pazartesi yani yarın itibariyle Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde normalleşme adımları başlıyor... Seyahat yasakları kalkıyor... Memurlar normal mesaiye dönüyor... Restoranlar, çay bahçeleri, plajlar açılıyor... İşte Pazartesi gününden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler ve aynen devam eden kısıtlamalar...
Seyahat kısıtlaması kalkıyor
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.
Çocuklara seyahat serbest mi?
Seyahat yasaklaması kalkarken, 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden çocuklar seyahat edebilecek mi? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 18 yaşından küçük çocuklar, ebeveynleriyle birlikte şehir içi ve şehir dışı seyahat yapabilecekler.
Memurlar işe dönüyor
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Sadece kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacak...