Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan çok çarpıcı sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Azap, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Azap, paylaşımında "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız" dedi.