Çin'den dünyayı umutlandıran haber! Maymunlarda işe yaradı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Çinli bilim adamlarının, yüzde 99 başarılı olması beklenen bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşı klinik deneylerde ikinci aşamada.

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Salgınının başladığı Çin'de de Sinovac adlı şirketin ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 başarılı olmasını bekledikleri bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu.

Aşı klinik deneylerde ikinci aşamada

İngiliz medyasında yer alan habere göre, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.Haberde, Sinonav'ta çalışan bilim adamı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

Aşıya Coronavac ismi verildi

CoronaVac adı verilen aşının, maymunlarda denendiği, maymunları koronavirüsten koruduğu öne sürüldü.

Maymunlarda işe yaradı

Sinovac'ten yapılan açıklamada, "Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa ile temas halindeyiz

Sinavoc'ten yapılan açıklamada, maymunlarda elde edilen başarının ardından insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve 3 aşamalı olacağı aktarıldı.Ancak Sinovac, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmak için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını bildirdi.