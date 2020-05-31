Kamu kurumlarında kimler idari izinli sayılacak? İşte o hastalıkların listesi

Kamu kurumlarında çalışanlar 1 Haziran itibariyle normal mesaiye dönüyor. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kronik hastalık listesinde yer alanlar idari izinli sayılacak. İŞte o kronik hastalıklar listesi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında mart ayından bu yana ofislere gitmeyen kamu çalışanlarının normalleşme süreci kapsamında mesaiye dönüşü için tarih belirlendi. Fakat Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalıkları bulunanlar bu süreçte de ikinci bir genelgeye kadar idari izinli sayılacak.

İdari izin genelgesi 1 Haziran'da kalkıyor

Genelgeye göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

Kimler idari izinli sayılacak?

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Maske ve sosyal mesafe uyarısı

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalık listesi şöyle:

- Astım

- KOAH (Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı)

- İnme riski

- Kalp krizi geçmişi ve riski (Kalp ve damar rahatsızlıkları)

- Hipertansiyon

- Kronik böbrek hastalığı

- Karaciğer hastalığı

- Bağışıklık sistemini bozan ilaçlar kullananlar



- Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği diğer kronik hastalıklar:

- Tüberküloz

- Kronik Viral Hepatitler

- Lösemi

- Anemi

- Pıhtışamk bozuklukları

- Şizofreni

- Sanrılı bozukluklar

- Zeka geriliği

- Hiperkinetik bozukluklar

- Serebral Palsi

- Kalp ve kas hastalıkları

- Vestibüler İşlev Bozuklukları,

- Toksik karaciğer hastalığı

- Çölyak

- Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları

- Kronik böbrek yetmezliği

- Spina bfida

- Kromozom anomalileri

- Turner sendromu

- Karaciğer Fibroz ve Sirozu

- Ülseratif Kolit

- Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

- Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

- Ruam

- Melioidoz