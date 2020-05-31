Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre Akdeniz'de saat 21:21 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise depremi Ege Denizi olarak duyurdu.