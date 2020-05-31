Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı
Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre Akdeniz'de saat 21:21 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ise depremi Ege Denizi olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 30, 2020
AKDENIZ https://t.co/r4eh8608iy
30.05.2020, 21:21:57 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 12.8 km#Kandilli