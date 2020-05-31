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Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre Akdeniz'de saat 21:21 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD ise depremi Ege Denizi olarak duyurdu.

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