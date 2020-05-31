HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Ankara'da 'change' çetesi çökertildi: 5 gözaltı

ANKARA'da, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çeteyi polis yakaladı.

Abone ol

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobillerle ilgili araştırma başlattı.

Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kriminal inceleme ile tespit edildi

Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller, sahiplerine geri iade edilirken; 5 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika kışlalarda terhisler başladı! 66 bin asker evlerine dönüyor
ABD'den büyük övgü! Türkiye büyük bir fark yarattı
Normalleşme adımlarından sonra salgın başa döner mi ? Bilim Kurulu üyesi Özlü yanıtladı
Barolara ayar verecek düzenleme Meclis'e geliyor! Hükümet düğmeye bastı
Kamu kurumlarında kimler idari izinli sayılacak? İşte o hastalıkların listesi
İşte milletvekili transferlerini engelleme planı! 3 senaryo hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'dan kötü haber! Son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi
Kahvehaneler ne zaman açılıyor 2020 saat kaçta açılacak?
Türkiye'nin Nietzsche'si yazar, şair, felsefeci Oruç Aruoba vefat etti...
Kurban bayramı hangi tarihte 2020 hangi ayda başlıyor?
Çin'den dünyayı umutlandıran haber! Maymunlarda işe yaradı
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Yorumlar