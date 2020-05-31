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Son dakika kışlalarda terhisler başladı! 66 bin asker evlerine dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında erlerin bir ay ertelediği terhisleri bugün başladı. Söz konusu terhis işlemi 66 bin askeri kapsıyor.

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MSB'den gelen son dakika bilgisi ile kışlalarda terhisler başladı.. Yaklaşık 66 bin yükümlü bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için birliğinden ayrılacak.

Türkiye koronavirüsle mücadelesini başarıyla sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında terhisler durdurulmuştu.

Vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış günden güne daha iyi olurken, Türkiye'de normalleşme süreci yavaş yavaş başladı.

Ertelenen terhisler başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı.

Bugünden itibaren terhis belgelerini alanlar, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.

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